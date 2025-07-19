Усик – Дюбуа: где в Украине смотреть онлайн бой за абсолют
- Бой Усик – Дюбуа будет транслироваться в Украине через медиасервис MEGOGO, доступен в подразделе "Единоборства" и на канале "MEGOGO Гонг".
- Программа боксерского вечера на MEGOGO начнется в 19:00 по киевскому времени, а главный бой стартует ориентировочно в 23:30.
- Для просмотра боя необходима активная подписка на платформы MEGOGO, включая "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе Усик – Дюбуа будет транслироваться в Украине. Все любители бокса смогут посмотреть онлайн-трансляцию этого топового поединка.
В субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится бой между украинцем Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. 24 Канал подготовил информацию, где в Украине можно будет посмотреть поединок за абсолютное чемпионство.
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Кто в Украине будет транслировать онлайн бой Усик – Дюбуа
Вечер бокса Усик – Дюбуа в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO. Зрители смогут увидеть все поединки андеркарда, а также главный бой за абсолютное чемпионство.
Поединок с участием Усика и Дюбуа будет доступен зрителям в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на специальном канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".
Бой Усик – Дюбуа будет доступен по следующим подпискам на платформе MEGOGO: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Для просмотра бокса обязательно нужна активная подписка на эти пакеты.
Программа вечера бокса на MEGOGO стартует в 19:00 по киевскому времени. В андеркарде состоится пять поединков, в том числе два с участием украинцев. В рейтинговом бою выступит Владислав Сиренко, а в чемпионском Даниэль Лапин.
Главный бой боксерского шоу Усик – Дюбуа начнется ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом хевивейта.
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