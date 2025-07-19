На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед этой эпохальной битвой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Читайте также "Пример для всех": звезда сборной Украины выразил уважение Усику за деятельность вне ринга

Усик – Дюбуа: кто исполнит гимн Украины перед боем?

Бой пройдет в столице Англии на стадионе "Уэмбли". Он будет забит до отказа, ведь уже продано более 90 тысяч билетов.

Перед таким большим количеством людей гимн Украины исполнит известная певица Надя Дорофеева.

Украинского чемпиона будут поддерживать не только его команда и болельщики, но и один из самых известных голосов страны – популярная певица DOROFEEVA, которая будет иметь честь исполнить национальный гимн,

– говорится в сообщении.

Отметим, что перед прошлым поединком Александра Усика против Тайсона Фьюри гимн Украины исполнял Артем Пивоваров.

Как Пивоваров исполнил гимн Украины перед предыдущим боем Усика: смотрите видео

К слову. В Лондоне Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш. Впервые они дрались в августе 2023 года и тогда победил украинец техническим нокаутом в девятом раунде. Перед тем поединком гимн Украины исполняла Алена Омаргалиева.

Напомним, что вечер бокса на стадионе "Уэмбли" начнется в 19:00 по киевскому времени. Его можно посмотреть в Украине легально на двух медиаплатформах.