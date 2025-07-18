Многие боксерские поклонники ищут, где можно посмотреть будущее противостояние Александра Усика и Даниэля Дюбуа. 24 Канал собрал информацию о трансляции реванша украинского и британского боксера.

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Где будут транслировать реванш Усик – Дюбуа?

На традиционном телевидении противостояние не покажут. Вместо этого трансляция состоится через стриминговые сервисы.

Основной платформой станет DAZN, которая уже длительное время является официальным транслятором боев Александра Усика.

Также поединок можно будет посмотреть на украинском медиасервисе MEGOGO. Для доступа к прямому эфиру на обеих платформах необходима активная подписка. В случае с MEGOGO дополнительно платить за просмотр не придется, тогда как на DAZN кроме подписки придется отдельно приобрести трансляцию по системе Pay-Per-View (PPV). То есть, если у вас нет подписки на DAZN, стоимость трансляции боя-реванша Усик – Дюбуа обойдется в 1200 гривен. Если же у вас есть активная подписка на ресурс, то вам достаточно потратить 830 гривен на PPV-показ встречи напрямую.

Посмотреть бой на MEGOGO можно будет по подпискам "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" и "MEGOPACK XL".

Справка. Вечер бокса начнется 19 июля в 19:00 по киевскому времени, а бой за абсолют должен начаться ориентировочно в 23:00 по Украине.

Напомним, что недавно стало известно о рекордных гонорарах Александра Усика и Даниэля Дюбуа.