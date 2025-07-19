Их очное противостояние состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Накануне этой битвы мнением об украинском бойце поделился Александр Зинченко, представляющий местный Арсенал, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Как относится Зинченко к Усику?

Футболист сборной Украины рассказал о своем отношении к Александру Усику. Он выразил ему невероятное уважение не только за спортивные достижения, но и за деятельность боксера вне ринга.

"Невероятно, что такие люди, как Усик, могут достигать высоких уровней. В разных направлениях. Мы очень гордимся Александром, ведь он многого достиг. И как спортсмен, и как человек.

Я знаю о нем много вещей, которые происходят за кулисами, ведь поддерживаю связь с военными и знаю, как Александр ведет себя, что он делает. Усик уделяет много времени, чтобы помочь солдатам. Это очень важно, поскольку показывает, какое у него сердце. Это пример для всех", – сказал Зинченко.

Справка. Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 23 поединка, в которых одержал все победы (14 нокаутом).

Напомним, что бой Усик – Дюбуа в Украине можно посмотреть легально на двух платформах. Он начнется не раньше 23:30 по киевскому времени.