Сборной Англии в Мексике обещают устроить ад: "три льва" останутся без сна и кислорода

Сборную Англии ждет одно из самых сложных испытаний на чемпионате мира: несмотря на свой не слишком звездный статус, сборная Мексики способна создать проблемы благодаря поддержке своих болельщиков и даже особенностям рельефа.

На стадионе "Ацтека" в Мехико условия для гостей обычно безжалостны. А болельщики "орлов" планируют сделать все от себя зависящее, чтобы англичанам пришлось несладко, пишет 24 Канал.

Смотрите также : Нервы не выдержали: вратарь Парагвая бросил мяч в Мбаппе из-за неуважительного отношения после матча

С какими проблемами придется столкнуться Англии в Мехико?

Перед матчем с Эквадором болельщики мексиканцев провели всю ночь возле отеля соперников, запуская фейерверки, бья в барабаны, крича и всячески не давая футболистам заснуть. Южноамериканцы даже пожаловались в ФИФА, но понятно, что никакого наказания фанаты не получат.

С Англией собираются повторить тот же сценарий: менеджеры сборной "трех львов" даже попытались запутать мексиканцев, забронировав одновременно 15 разных отелей. Но уже приезд команды в Мехико, когда их встретили сотни и тысячи фанатов, безжалостно освистывавшие Гарри Кейна и компанию, показал, что скрыть место своего пребывания у британцев не получится.

Англичане попросили у городских властей дополнительную охрану возле отеля, а также им предложили современные средства для более комфортного сна: например, генераторы белого шума, который считается оптимальным звуковым фоном для засыпания. Возможно, по крайней мере эта проблема будет решена.

Почему всем трудно играть на "Ацтеке"?

А вот с чем англичане точно не справятся – так это с местом проведения матча. Стадион в Мехико расположен на высоте 2 240 метров над уровнем моря. Там значительно меньше кислорода и в целом трудно восстанавливать дыхание после интенсивных действий на поле. К тому же из-за высокогорья мячи летают немного по-другому.

Обычно к такому рельефу спортсменам нужно привыкать около 2 недель. У команды Томаса Тухеля – всего два дня. Англичане сами у себя отняли время, поскольку провели одну из заключительных тренировок в США: тренер сборной не хотел, чтобы мексиканцы шпионили за занятием и подсмотрели его тактический план на игру.

Статистика красноречива: за 89 официальных матчей на "Ацтеке" мексиканцы уступили лишь дважды, и последний такой случай произошел целых 13 лет назад. И именно на этом стадионе произошло одно из самых памятных поражений сборной Англии в истории – в 1986 году в четвертьфинале здесь Диего Марадона забил в ворота британцев сначала гол "рукой Бога", а затем лучший гол XX века.