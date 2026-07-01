Матч начался на час позже запланированного из-за неблагоприятных погодных условий в мексиканской столице. О встрече расскажет 24 Канал.

Смотрите также: Голанд забил решающий гол в ворота Кот-д'Ивуара и вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026

Мексика – Эквадор 2:0

Голы: Киньонес, 22, Хименес, 31

Хозяева турнира открыли счет на 22-й минуте. Автором первого гола стал Хулиан Киньонес. Уже на 31-й минуте мексиканцы удвоили свое преимущество, отличился Рауль Хименес.

Во втором тайме сборная Эквадора больше владела мячом и пыталась сократить отставание, однако оборона Мексики действовала надежно и не позволила сопернику создать по-настоящему опасных моментов.

В конце встречи защитник эквадорцев Пьеро Инкапие получил красную карточку за нарушение так называемого "правила Винисиуса". Футболист разговаривал с соперником, прикрывая рот рукой, что с недавнего времени запрещено новыми футбольными правилами.

Обзор матча Мексика – Эквадор: смотрите видео от МЕГОГО

В итоге Мексика одержала уверенную победу со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Следующим соперником мексиканской сборной станет победитель пары Англия – ДР Конго.