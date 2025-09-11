Украинский футболист Дмитрий Мельниченко сменил клубную прописку. 21-летний защитник покинул испанскую Жирону.

Дмитрий Мельниченко будет выступать в чемпионате Кипра. Украинский футболист подписал контракт с местным клубом, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу команды.

Читайте также Чемпион Европы и легенда Манчестер Юнайтед будет играть в России

В каком клубе будет играть Мельниченко?

Дмитрий Мельниченко принял решение продолжить карьеру на Кипре. 21-летний защитник подписал контракт с футбольным клубом Красава. Детали соглашения пока не разглашаются.

Добро пожаловать в нашу команду, Дмитрий. Украинский защитник присоединяется к нашей команде. Играл за "Жирону", левша, утвержден Довбиком. VAMOS,

– говорится в презентации футболиста.

Напомним, что Мельничук является воспитанником киевского Динамо. В свое время футболист играл за Рух U-19, Кудривку-Ниву, а в 2023 году присоединился к испанской Жироне.

В каталонском клубе Дмитрий Мельничук играл за вторую команду. Однако тренировки проводил с основой "красно-белых". В прошлом сезоне защитник выступал за Юнион Атлетико и Исарру в 4-м дивизионе Испании.

Что известно о Красаве?