11 сентября, 15:32
Украинский футболист перешел в клуб с российским владельцем: что известно

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Дмитрий Мельниченко перешел из испанской Жироны в кипрский клуб Красава.
  • Мельниченко является воспитанником киевского Динамо и ранее играл за различные команды в Украине и Испании.

Украинский футболист Дмитрий Мельниченко сменил клубную прописку. 21-летний защитник покинул испанскую Жирону.

Дмитрий Мельниченко будет выступать в чемпионате Кипра. Украинский футболист подписал контракт с местным клубом, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу команды.

В каком клубе будет играть Мельниченко?

Дмитрий Мельниченко принял решение продолжить карьеру на Кипре. 21-летний защитник подписал контракт с футбольным клубом Красава. Детали соглашения пока не разглашаются.

Добро пожаловать в нашу команду, Дмитрий. Украинский защитник присоединяется к нашей команде. Играл за "Жирону", левша, утвержден Довбиком. VAMOS,
– говорится в презентации футболиста.

Напомним, что Мельничук является воспитанником киевского Динамо. В свое время футболист играл за Рух U-19, Кудривку-Ниву, а в 2023 году присоединился к испанской Жироне.

В каталонском клубе Дмитрий Мельничук играл за вторую команду. Однако тренировки проводил с основой "красно-белых". В прошлом сезоне защитник выступал за Юнион Атлетико и Исарру в 4-м дивизионе Испании.

Что известно о Красаве?

  • Владелец футбольного клуба Красава Евгений Савин, который является бывшим российским футболистом и блогером.

  • По результатам прошлого сезона команда Савина вышла в высшую лигу Кипра.

  • Евгений Савин осудил российское вторжение в Украину и вывез клуб на Кипр, где получил он название Ипсонас.