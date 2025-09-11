Украинский футболист перешел в клуб с российским владельцем: что известно
- Дмитрий Мельниченко перешел из испанской Жироны в кипрский клуб Красава.
- Мельниченко является воспитанником киевского Динамо и ранее играл за различные команды в Украине и Испании.
Украинский футболист Дмитрий Мельниченко сменил клубную прописку. 21-летний защитник покинул испанскую Жирону.
Дмитрий Мельниченко будет выступать в чемпионате Кипра. Украинский футболист подписал контракт с местным клубом, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу команды.
Читайте также Чемпион Европы и легенда Манчестер Юнайтед будет играть в России
В каком клубе будет играть Мельниченко?
Дмитрий Мельниченко принял решение продолжить карьеру на Кипре. 21-летний защитник подписал контракт с футбольным клубом Красава. Детали соглашения пока не разглашаются.
Добро пожаловать в нашу команду, Дмитрий. Украинский защитник присоединяется к нашей команде. Играл за "Жирону", левша, утвержден Довбиком. VAMOS,
– говорится в презентации футболиста.
Напомним, что Мельничук является воспитанником киевского Динамо. В свое время футболист играл за Рух U-19, Кудривку-Ниву, а в 2023 году присоединился к испанской Жироне.
В каталонском клубе Дмитрий Мельничук играл за вторую команду. Однако тренировки проводил с основой "красно-белых". В прошлом сезоне защитник выступал за Юнион Атлетико и Исарру в 4-м дивизионе Испании.
Что известно о Красаве?
Владелец футбольного клуба Красава Евгений Савин, который является бывшим российским футболистом и блогером.
По результатам прошлого сезона команда Савина вышла в высшую лигу Кипра.
Евгений Савин осудил российское вторжение в Украину и вывез клуб на Кипр, где получил он название Ипсонас.