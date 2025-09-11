Укр Рус
11 вересня, 15:32
Український футболіст перейшов у клуб з російським власником: що відомо

Єгор Торяник
Основні тези
  • Дмитро Мельниченко перейшов з іспанської Жирони до кіпрського клубу Красава.
  • Мельниченко є вихованцем київського Динамо і раніше грав за різні команди в Україні та Іспанії.

Український футболіст Дмитро Мельниченко змінив клубну прописку. 21-річний захисник покинув іспанську Жирону.

Дмитро Мельниченко виступатиме у чемпіонаті Кіпру. Український футболіст підписав контракт з місцевим клубом, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу команди.

У якому клубі гратиме Мельниченко?

Дмитро Мельниченко ухвалив рішення продовжити кар'єру на Кіпрі. 21-річний захисник підписав контракт з футбольним клубом Красава. Деталі угоді наразі не розголошуються.

Ласкаво просимо до нашої команди, Дмитре. Український захисник приєднується до нашої команди. Грав за «Жирону», шульга, затверджений Довбиком. VAMOS,
– йдеться у презентації футболіста.

Нагадаємо, що Мельничук є вихованцем київського Динамо. Свого часу футболіст грав за Рух U-19, Кудрівку-Ниву, а у 2023 році приєднався до іспанської Жирони.

У каталонському клубі Дмитро Мельничук грав за другу команду. Проте тренування проводив з основою "червоно-білих".  У минулому сезоні захисник виступав за Юніон Атлетіко та Ісарру у 4-му дивізіоні Іспанії.

Що відомо про Красаву?

  • Власник футбольного клубу Красава Євген Савін, який є колишнім російським футболістом та блогером.

  • За результатами минулого сезону команда Савіна вийшла у вищу лігу Кіпру.

  • Євген Савін засудив російське вторгнення в Україну та вивіз клуб на Кіпр, де отримав він назву Іпсонас.