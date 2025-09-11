Український футболіст перейшов у клуб з російським власником: що відомо
- Дмитро Мельниченко перейшов з іспанської Жирони до кіпрського клубу Красава.
- Мельниченко є вихованцем київського Динамо і раніше грав за різні команди в Україні та Іспанії.
Український футболіст Дмитро Мельниченко змінив клубну прописку. 21-річний захисник покинув іспанську Жирону.
Дмитро Мельниченко виступатиме у чемпіонаті Кіпру. Український футболіст підписав контракт з місцевим клубом, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу команди.
У якому клубі гратиме Мельниченко?
Дмитро Мельниченко ухвалив рішення продовжити кар'єру на Кіпрі. 21-річний захисник підписав контракт з футбольним клубом Красава. Деталі угоді наразі не розголошуються.
Ласкаво просимо до нашої команди, Дмитре. Український захисник приєднується до нашої команди. Грав за «Жирону», шульга, затверджений Довбиком. VAMOS,
– йдеться у презентації футболіста.
Нагадаємо, що Мельничук є вихованцем київського Динамо. Свого часу футболіст грав за Рух U-19, Кудрівку-Ниву, а у 2023 році приєднався до іспанської Жирони.
У каталонському клубі Дмитро Мельничук грав за другу команду. Проте тренування проводив з основою "червоно-білих". У минулому сезоні захисник виступав за Юніон Атлетіко та Ісарру у 4-му дивізіоні Іспанії.
Що відомо про Красаву?
Власник футбольного клубу Красава Євген Савін, який є колишнім російським футболістом та блогером.
За результатами минулого сезону команда Савіна вийшла у вищу лігу Кіпру.
Євген Савін засудив російське вторгнення в Україну та вивіз клуб на Кіпр, де отримав він назву Іпсонас.