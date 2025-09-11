Дмитро Мельниченко виступатиме у чемпіонаті Кіпру. Український футболіст підписав контракт з місцевим клубом, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу команди.

У якому клубі гратиме Мельниченко?

Дмитро Мельниченко ухвалив рішення продовжити кар'єру на Кіпрі. 21-річний захисник підписав контракт з футбольним клубом Красава. Деталі угоді наразі не розголошуються.

Ласкаво просимо до нашої команди, Дмитре. Український захисник приєднується до нашої команди. Грав за «Жирону», шульга, затверджений Довбиком. VAMOS,

– йдеться у презентації футболіста.

Нагадаємо, що Мельничук є вихованцем київського Динамо. Свого часу футболіст грав за Рух U-19, Кудрівку-Ниву, а у 2023 році приєднався до іспанської Жирони.

У каталонському клубі Дмитро Мельничук грав за другу команду. Проте тренування проводив з основою "червоно-білих". У минулому сезоні захисник виступав за Юніон Атлетіко та Ісарру у 4-му дивізіоні Іспанії.

Що відомо про Красаву?