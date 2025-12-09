Звездный лидер клуба УПЛ устроил драку в раздевалке после матча

В криворожском Кривбассе царит нездоровая атмосфера. После матча УПЛ 2025 –2026 в раздевалке Кривбасса между футболистами команды вспыхнул конфликт.

Речь идет о матче 13-го тура УПЛ против ровенского Вереса. Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что после поединка в раздевалке Кривбасса вспыхнул конфликт, одним из участников которого был лидер команды Глейкер Мендоса, передает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

Почему Мендоса потерял место в основе?

Ведущий футбольной программы не стал называть имени второго футболиста, а просто добавил, что между игроками состоялся мужской разговор. Во время конфликта легионер Кривбасса задел кого-то чуть ли не из руководителей клуба.

Правда, главный коуч криворожского клуба Патрик ван Леувен в комментарии для УПЛ ТВ рассказывал, что Мендосе нужно больше времени на восстановление после проблем со здоровьем. С Кривбасса была информация, что венесуэльскому вингеру нужно даже сделать МРТ.

Шоправда, в тот же момент в инстаграме легионера появился контент, как он играет в падел.

Из того, что я знаю, президент клуба, наверняка, и главный тренер, и топ-менеджеры решили дать парню остыть. Патрик, кажется, показал ему: смотри, мы и без тебя можем, у нас есть Микитишин, он слева делает, в принципе, то же самое, что и ты, и даже иногда лучше. И Мендоса уже без красных, желтых, голубых волос, уже со своим натуральным, в спортивном костюмчике, после каждого гола подбегает к пацанам: "Ребята, я с вами",

– сказал Спиваковский.

Отметим, что та игра УПЛ между Кривбассом и Вересом закончилась боевой ничьей 2:2. Хотя до 53-й минуты криворожане побеждали со счетом 2:0. Ален в конце встречи упустили домашнюю победу после гола Владислава Шарая, который оформил дубль в этом матче.

Кривбасс может потерять Мендосу?

Как сообщало ПроФутбол Digital, Кривбасс столкнулся с проблемой выкупа венесуэльского вингера, контракт которого принадлежит футбольному клубу Ангостур. Арендное соглашение Мендосы с украинским клубом заканчивается в конце 2025 года.

Сейчас Кривбасс не может договориться о полноценном контракте с легионером. Хотя ранее был инсайд, что венесуэльский клуб готов продать Мендосу за более чем миллион евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В то же время за талантливого игрока готовы побороться житомирское Полесье и зарубежные клубы.

Что известно о выступлениях Мендосы за Кривбасс?

4 февраля 2025 года Кривбасс официально арендовал Мендосу.

С тех пор венесуэлец провел за украинский клуб 21 матч, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач, став лидером команды.

Вместе с Кривбассом после первого круга УПЛ команда идет на 4-м месте, набрав в 15-ти турах 25 баллов.

Отметим, что бывший наставник Кривбасса Юрий Вернидуб трудоустроился в азербайджанском Нефтчи.