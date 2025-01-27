Грузинский боец UFC, который поддерживал Украину, поехал работать в Россию

Мераб Двалишвили неоднократно различными способами поддерживал Украину. Однако деньги затмили разум грузинского бойца, который решил работать в России.

Чемпион UFC в легком весе получил должность в одном из российских шоу. Спортсмен будет работать в сфере боевых искусств, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Альфредо Аудиторе.

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Кем будет работать Двалишвили

Мераб Двалишвили будет работать тренером в поп-ММА шоу HYPE Global Reality в России. Вторым специалистом станет бывший чемпион UFC, которого как раз побил Мераб, россиянин Петр Ян.

Мераб Двалишвили примет участие в российском шоу / Фото из инстаграма Альфредо Аудиторе

Напомним, что Мераб Двалишвили в 2023 году победил Петра Яна единогласным решением судей. После боя грузинский боец выступил со словами поддержки украинского народа.

Что такое HYPE Global Reality