Боец из страны-агрессора Хабиб Нурмагомедов вместе с друзьями собирался вылететь в Лос-Анджелес на самолете американской авиакомпании American Airlines. Экс-чемпион UFC разместился вблизи аварийного выхода, что вызвало беспокойство у бортпроводницы, пишет 24 Канал со ссылкой на Essentially Sports.

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Россиянин устроил скандал в самолете

У бывшего спортсмена поинтересовались, сможет ли он помочь пассажирам во время чрезвычайной ситуации. Такие правила прописаны в протоколе для пассажиров, которые занимают соответствующие места.

В ответ Нурмагомедов начал возмущаться, что спровоцировало конфликт. 36-летний экс-чемпион UFC заявил, что "это несправедливо".

Стюардесса попросила Хабиба пересесть или покинуть самолет. Она вынуждена была вызвать старшего сотрудника экипажа, который подтвердил требования.

В итоге Нурмагомедов вместе с друзьями решил покинуть самолет. Окружение российского бойца считает, что работники авиакомпании унизили любимчика Кадырова.

Видео инцидента с участием Нурмагомедова

Отметим, что скандальный боец летел на турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе, где в главном поединке 18 января встретятся протеже Хабиба Ислам Махачев и Арман Царукян.