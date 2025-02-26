Месси и Суареса оштрафовали в США: звезды Бекхэма подло хватали соперников за шею

Звездные футболисты Интер Майами Лионель Месси и Луис Суарес получили свои наказания за неподобающее поведение во время и после матча против Нью-Йорк Сити. Лидеры клуба из Майами позволили себе лишнего.

Луис Суарес во время поединка схватил за шею защитника Нью-Йорк Сити Бирка Рису. А уже после финального свистка Лионель Месси пошел высказывать свои недовольства к главному арбитру встречи. Аргентинец что-то долго доказывал рефери, который не выдержал и показал желтую карточку звездному футболисту.

Вот так "Он возвращается": авторитетный журналист шокировал инсайдом о карьере Месси

Почему наказали звезд Интер Майами

Покидая поле Месси еще и сошелся в словесной перепалке с ассистентом главного тренера соперника. и в конце тоже схватил его за шею.

Видео, как Месси взял за шею помощника тренера соперника

За эти поступки Месси и Суарес оштрафованы дисциплинарным комитетом МЛС, сообщает 24 Канал. Однако суммы штрафов не называют.

Отметим, что матч закончился ничьей 2:2. Месси и Суарес не забивали, но Лионель отдал два ассиста. Следует добавить, что с 23-й минуты Интер Майами играл в меньшинстве, когда удалили центрбека хозяев Томаса Авилеса, который стал автором первого гола в матче. Возможно, именно этой красной карточкой не был доволен Месси.

Свой следующий поединок Интер Майами в рамках МЛС проведет 3 марта против Динамо Хьюстон.