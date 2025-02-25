Лионель Месси сделал себе имя в Барселоне, проведя в ней почти всю карьеру. После 4-летней паузы он снова может надеть форму каталонцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на DSport.

Читайте также Симуляция года: футболист после легкого толчка упал, сделав сальто – эпическое видео

Сенсационный инсайд

Об этом заявил журналист Алекс Кандаль. Именно он первым предсказал переход Месси в МЛС, а теперь утверждает, что следующим шагом 37-летнего нападающего станет возвращение в Испанию.

Кто первым сказал, что Лео Месси переходит в Интер Майами? Я... или нет? И теперь я вам говорю: он возвращается в Барселону,

– заявил Кандаль.

Отмечается, что переход должен состояться на правах свободного агента уже летом, хотя у аргентинца действующее соглашение с "цаплями" рассчитано до конца 2025 года. Сейчас руководство каталонцев оценивает финансовую сторону сделки и ее влияние на команду под руководством Ганс-Дитера Флика.

По словам инсайдера, одним из решающих факторов этого трансфера является желание самого Месси сыграть на обновленном стадионе Барселоны, который сейчас находится на реконструкции.

К слову. Лионель Месси выступал за первую команду каталонцев с 2004 по 2021 год. Он завоевал с Барселоной 35 трофеев, среди которых, в частности, и 4 Лиги чемпионов.

Отметим, что сезон в США начался всего несколько дней назад. Аргентинец сыграл 2 матча в новой кампании и уже отметился одним голом и двумя ассистами.