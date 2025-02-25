Ліонель Мессі зробив собі ім'я в Барселоні, провівши в ній майже всю кар'єру. Після 4-річної паузи він знову може вдягнути форму каталонців, повідомляє 24 Канал із посиланням на DSport.

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Сенсаційний інсайд

Про це заявив журналіст Алекс Кандаль. Саме він першим передбачив перехід Мессі до МЛС, а тепер стверджує, що наступним кроком 37-річного нападника стане повернення до Іспанії.

Хто першим сказав, що Лео Мессі переходить до Інтер Маямі? Я… чи ні? І тепер я вам кажу: він повертається до Барселони,

– заявив Кандаль.

Зазначається, що перехід має відбутися на правах вільного агента вже влітку, хоча в аргентинця чинна угода з "чаплями" розрахована до кінця 2025 року. Наразі керівництво каталонців оцінює фінансову сторону угоди та її вплив на команду під керівництвом Ганс-Дітера Фліка.

За словами інсайдера, одним із вирішальних чинників цього трансферу є бажання самого Мессі зіграти на оновленому стадіоні Барселони, який зараз перебуває на реконструкції.

До слова. Ліонель Мессі виступав за першу команду каталонців з 2004 по 2021 рік. Він здобув з Барселоною 35 трофеїв, серед яких, зокрема, й 4 Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що сезон у США розпочався лише декілька днів тому. Аргентинець зіграв 2 матчі в новій кампанії та вже відзначився одним голом і двома асистами.