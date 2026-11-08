Месси в 39 лет побил очередной "невозможный" рекорд

В американской футбольной лиге MLS завершился регулярный сезон. По его итогам Лионель Месси из Интер Майами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В 31 матче аргентинец забил 26 голов, опередил ближайшего преследователя на 4 точных удара. Для Месси это вторая "Золотая бутса" подряд, пишет 24 Канал.

Очередной рекорд Месси

39-летний футбольный гений, казалось, побил уже все возможные рекорды, но даже сейчас он находит возможность устанавливать новые "вечные" достижения.

Никогда ранее в истории МЛС футболисту не удавалось выигрывать приз лучшему бомбардиру лиги два раза подряд. В прошлом году Месси тоже не было равных – тогда он наколотил фантастические 29 голов в 28 матчах.

Забить более 25 мячей в двух последовательных сезонах МЛС ранее смог только Джозеф Мартинес в 2018–2019 годах. А отметиться 20 и более точными ударами в трех регулярных чемпионатах подряд до Месси удавалось лишь Дени Буанзи.

Если же к голам добавить голевые передачи, то 10-й номер "Интера" станет просто непревзойденным: это первый в истории футболист, который в МЛС имеет два сезона подряд более 40 результативных действий.

Когда Месси завершит клубную карьеру

На фоне такой легендарной статистики неудивительно, что Месси пока не спешит вешать бутсы на гвоздь.

Несмотря на возраст, аргентинец твердо намерен доработать свой контракт с "Интером", который завершится через два года. То есть на пенсию Месси уйдет только в 41-летнем возрасте – если не решит, что даже этого ему мало, и не подпишет новый контракт.