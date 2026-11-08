Мессі у 39 років підкорив черговий "неможливий" рекорд

Adv

У 31 матчі аргентинець забив 26 голів, випередивши найближчого переслідувача на 4 точні удари. Для Мессі це друга "Золота бутса" поспіль, пише 24 Канал.

популярні відео

Знову рекорд Мессі

39-річний футбольний геній, здавалося, побив уже всі можливі рекорди, але навіть зараз він знаходить можливість встановлювати нові "вічні" досягнення.

Ніколи раніше в історії МЛС футболісту не вдавалося вигравати приз найкращому голеадору ліги двічі поспіль. Минулоріч Мессі теж не було рівних – тоді він наколотив фантастичні 29 голів у 28 матчах.

Забити понад 25 м'ячів у двох послідовних сезонах МЛС раніше зміг тільки Джозеф Мартінес у 2018-2019 роках. А відзначатися 20 і більше влучними ударами у трьох регулярних чемпіонатах поспіль до Мессі вдавалось лише Дені Буанзі.

Якщо ж до голів додавати асисти, то 10-тий номер Інтера буде просто неперевершеним: це перший в історії футболіст, який в МЛС має два сезони поспіль понад 40 результативних дій.

Коли Мессі завершить клубну кар'єру

На тлі такої легендарної статистики не дивно, що Мессі поки не поспішає вішати бутси на цвях.

Попри вік, аргентинець має твердий намір допрацювати свій контракт з Інтером, який завершується через два роки. Тобто на пенсію Мессі вийде лише у 41-річному віці – якщо не вирішить, що навіть цього йому мало, і не підпише нову угоду.