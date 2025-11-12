Месси может вернуться в Европу: какой клуб хочет подписать легендарного футболиста
- Галатасарай заинтересован в подписании Лионеля Месси на краткосрочную аренду зимой.
- Месси может вернуться в Европу, чтобы поддерживать форму перед ЧМ-2026.
Лионель Месси в июле 2023 года покинул Европу. Он перебрался в США и подписал контракт с Интер Майами.
Ожидалось, что это будет окончательное прощание аргентинца с европейским футболом. Однако уже этой зимой может состояться громкий камбэк легендарного футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Transfer TV.
Читайте также Лучший в 2025 году: футболист сборной Украины получил признание за выступление в Европе
Где может продолжить карьеру Месси?
В услугах 8-кратного обладателя "Золотого мяча" заинтересован Галатасарай. Президент турецкого гранда заявил, что клуб имеет "реальные шансы" пригласить Лионеля Месси.
По словам Дурсуна Озбека, его клуб сейчас находится в стабильном финансовом состоянии и готов к сенсационному трансферу. Галатасарай изучает возможность такого варианта, который может быть интересен обеим сторонам.
Отмечается, что возвращение аргентинца в Европу может состояться на правах краткосрочной аренды. Она продлится три-четыре месяца во время зимнего межсезонья в МЛС.
Важно. Такое развитие событий может заинтересовать Месси, которому нужно поддерживать игровую форму перед выступлением на ЧМ-2026. Именно этот фактор может стать решающим для потенциальной сделки.
Напомним, что накануне Лионель Месси продлил контракт с Интер Майами. Его новое соглашение с "цаплями" рассчитано до конца 2028 года.
Что известно о карьере Месси в США?
После завершения сезона-2022/2023 покинул ПСЖ и на правах свободного агента перешел в Интер Майами.
По данным Transfermarkt, за это время провел в составе "цапель" 85 матчей, в которых забил 76 голов и отдал 38 результативных передач.
Является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории Интер Майами, с которым добыл два дебютных трофея для клуба.
В нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС. Сейчас "цапли" пробились в четвертьфинал, где сыграют против Цинцинатти.