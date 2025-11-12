Месси может вернуться в Европу: какой клуб хочет подписать легендарного футболиста

Лионель Месси в июле 2023 года покинул Европу. Он перебрался в США и подписал контракт с Интер Майами.

Ожидалось, что это будет окончательное прощание аргентинца с европейским футболом. Однако уже этой зимой может состояться громкий камбэк легендарного футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Transfer TV.

Где может продолжить карьеру Месси?

В услугах 8-кратного обладателя "Золотого мяча" заинтересован Галатасарай. Президент турецкого гранда заявил, что клуб имеет "реальные шансы" пригласить Лионеля Месси.

По словам Дурсуна Озбека, его клуб сейчас находится в стабильном финансовом состоянии и готов к сенсационному трансферу. Галатасарай изучает возможность такого варианта, который может быть интересен обеим сторонам.

Отмечается, что возвращение аргентинца в Европу может состояться на правах краткосрочной аренды. Она продлится три-четыре месяца во время зимнего межсезонья в МЛС.

Важно. Такое развитие событий может заинтересовать Месси, которому нужно поддерживать игровую форму перед выступлением на ЧМ-2026. Именно этот фактор может стать решающим для потенциальной сделки.

Напомним, что накануне Лионель Месси продлил контракт с Интер Майами. Его новое соглашение с "цаплями" рассчитано до конца 2028 года.

Что известно о карьере Месси в США?