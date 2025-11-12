Мессі може повернутися у Європу: який клуб хоче підписати легендарного футболіста
- Галатасарай зацікавлений у підписанні Ліонеля Мессі на короткострокову оренду взимку.
- Мессі може повернутися в Європу, щоб підтримувати форму перед ЧС-2026.
Ліонель Мессі в липні 2023 року залишив Європу. Він перебрався у США та підписав контракт з Інтер Маямі.
Очікувалося, що це буде остаточне прощання аргентинця з європейським футболом. Проте вже цієї зими може відбутися гучний камбек легендарного футболіста, повідомляє 24 Канал із посиланням на Transfer TV.
Де може продовжити кар'єру Мессі?
У послугах 8-разового володаря "Золотого м'яча" зацікавлений Галатасарай. Президент турецького гранда заявив, що клуб має "реальні шанси" запросити Ліонеля Мессі.
За словами Дурсуна Озбека, його клуб нині перебуває у стабільному фінансовому стані та готовий до сенсаційного трансферу. Наразі Галатасарай вивчає можливість такого варіанту, який може бути цікавий обом сторонам.
Зазначається, що повернення аргентинця в Європу може відбутися на правах короткострокової оренди. Вона триватиме три-чотири місяці під час зимового міжсезоння у МЛС.
Важливо. Такий розвиток подій може зацікавити Мессі, якому потрібно підтримувати ігрову форму перед виступом на ЧС-2026. Саме цей фактор може стати вирішальним для потенційної угоди.
Нагадаємо, що напередодні Ліонель Мессі продовжив контракт з Інтер Маямі. Його нова угода з "чаплями" розрахована до кінця 2028 року.
Що відомо про кар'єру Мессі у США?
Після завершення сезону-2022/2023 залишив ПСЖ і на правах вільного агента перейшов в Інтер Маямі.
За даними Transfermarkt, за цей час провів у складі "чапель" 85 матчів, у яких забив 76 голів і віддав 38 результативних передач.
Є найкращим бомбардиром та асистентом в історії Інтер Маямі, з яким здобув два дебютні трофеї для клубу.
У нинішньому сезоні став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату МЛС. Наразі "чаплі" пробилися до чвертьфіналу, де зіграють проти Цинцинатті.