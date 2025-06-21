Топовое усиление Металлиста 1925: харьковчане оригинально представили Калюжного и еще 4 новичков

Харьковский Металлист 1925 в следующем сезоне попробует бросить вызов грандам отечественного футбола. "Желто-синие" своими новыми приобретениями взорвали трансферный рынок Украины.

В пятницу, 20 июня, харьковчане объявили о назначении главным тренером команды Младена Бартуловича. А уже на следующий день ошеломили болельщиков первыми трансферами, пишет 24 Канал со ссылкой на Металлист 1925.

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Кто усилил Металлист 1925

Контракты с Металлистом 1925 подписали сраз пять новых футболистов, в том числе два игрока сборной Украины – Иван Калюжный и Александр Мартынюк, которые в прошлом сезоне играли за Александрию. Также новичками харьковчан стали защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский и Евгений Павлюк из Ворсклы, а также вингер Зари Денис Антюх.

Медиаслужба "желто-синих" оригинально представила новичков, сделав ролик в стиле компьютерной игры "Футбольный менеджер".

Видео с представлением новичков Металлиста 1925

Напомним, что по итогу прошлого сезона Металлист 1925 вернулся в УПЛ, обыграв в плей-офф киевский Левый Берег. Харьковчане уже имеют опыт выступлений в элитном дивизионе. На даный момент наивысшее достижение клуба – 10 место в сезоне-2021/22.

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