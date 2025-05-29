Сенсационный выбор: амбициозный клуб Первой лиги ведет переговоры с тренером Роналду, –СМИ

Харьковский Металлист 1925 рассматривает вариант с приглашением бывшего тренера Милана Стефано Пиоли. Сейчас специалист возглавляет саудовский Аль-Наср.

Представители харьковского Металлиста 1925 контактировали с агентами тренера Аль-Насра Стефано Пиоли. Итальянец может покинуть свой нынешний клуб, который не смог привести к чемпионству, пишет 24 Канал со ссылкой на Футбол 24.

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Фантастический вариант для Металлиста 1925

По итогу сезона Аль-Наср финишировал на третьем месте в саудовской Про-лиге. Такой результат не соответствует амбициям клуба, за который играет легендарный Криштиану Роналду.

Отметим, что Металлист 1925 остался без тренера накануне ответственных матчей плей-офф за выход в УПЛ. Клуб уволил нидерландца Патрика ван Леувена после поражения Эпицентру (1:3), который в итоге добыл прямую путевку в элитный дивизион.

Напомним, что во время тренерской карьеры Стефано Пиоли возглавлял Милан, Интер, Фиорентину, Лацио, Болонью и другие итальянские клубы.

Под руководство Пиоли "россонери" стали чемпионами Серии А в сезоне-2021/22. Тогда же специалиста признали лучшим тренером чемпионата Италии.

Поэтому вероятность того, что этот топ-тренер мирового футбола возглавит Металлист 1925 близка к нулю.

Напомним, что в матчах плей-офф за право играть в УПЛ Металлист 1925 встретится с Левым Берегом. Поединки состоятся 29 мая и 1 июня.