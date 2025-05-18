Руководство харьковского Металлиста 1925 приняло решение отстранить от должности главного тренера команды Патрика ван Леувена. В 7 туре чемпионата "желто-синие" уступили чемпиону Первой лиги Эпицентру (1:3), пишет 24 Канал со ссылкой на сайт харьковчан.

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Боссы Металлиста 1925 разочаровались в тренере

Пока неизвестно, кто будет руководить действиями команды в восьмом туре чемпионской группы, в котором Металлист 1925 встретится с Агробизнесом. Пресс-служба клуба пообещала сообщить об этом позже.

Отметим, что харьковчане практически потеряли шансы добыть прямую путевку в УПЛ. В турнирной таблице Первой лиги Металлист 1925 идет четвертым, имея в активе 35 очков. Таким образом, "желто-синим" придется играть переходные матчи с представителем Украинской Премьер-Лиги.

Напомним, что Патрик ван Леувен возглавил Металлист 1925 в августе 2024 года, заключив контракт на три года. Перед нидерландским тренером была поставлена задача вывести клуб в УПЛ.

Справка. В Украине Патрик ван Леувен работал в Шахтере и Заре. Наиболее успешным был период работы в луганском клубе, который он привел к бронзовым наградам сезона-2022/23.

Под его руководством харьковчане не демонстрировали стабильной игры, теряя важные очки в даже в матчах с аутсайдерами. При этом Металлист 1925 имеет самый большой бюджет в Первой лиге, которому могут позавидовать даже некоторые клубы УПЛ.

В 8-м туре Металлист 1925 встретится с Агробизнесом, который тоже имеет шансы на выход в плей-офф. Поединок состоится 24 мая.