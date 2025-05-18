Керівництво харківського Металіста 1925 прийняло рішення відсторонити від посади головного тренера команди Патріка ван Леувена. В 7-му турі чемпіонату "жовто-сині" поступилися чемпіону Першої ліги Епіцентру (1:3), пише 24 Канал з посиланням на сайт харків'ян.

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Боси Металіста 1925 розчарувалися у тренері

Наразі невідомо, хто керуватиме діями команди у восьмому турі чемпіонської групи, в якому Металіст 1925 зустрінеться з Агробізнесом. Пресслужба клубу пообіцяла повідомити про це згодом.

Зазначимо, що харків'яни практично втратили шанси здобути пряму путівку в УПЛ. У турнірній таблиці Першої ліги Металіст 1925 йде четвертим, маючи в активі 35 очок. Таким чином, "жовто-синім" доведеться грати перехідні матчі з представником Української Прем'єр-Ліги.

Нагадаємо, що Патрік ван Леувен очолив Металіст 1925 у серпні 2024 року, уклавши контракт на три роки. Перед нідерландським тренером було поставлене завдання вивести клуб в УПЛ.

Довідка. В Україні Патрік ван Леувен працював у Шахтарі та Зорі. Найбільш успішним був період роботи в луганському клубі, який він привів до бронзових нагород сезону-2022/23.

Під його керівництвом харків'яни не демонстрували стабільної гри, втрачаючи важливі очки в навіть в матчах з аутсайдерами. При цьому Металіст 1925 має найбільший бюджет у Перші лізі, якому можуть позаздрити навіть деякі клуби УПЛ.

У 8-му турі Металіст 1925 зустрінеться з Агробізнесом, який теж має шанси на вихід у плей-оф. Поєдинок відбудеться 24 травня.