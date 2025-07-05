Чили обвинила Украину в давлении из-за игры с Россией

Между Украиной и Чили вспыхнул дипломатический скандал. Все из-за запланированного товарищеского матча чилийской сборной против России.

Между украинским консульством в Сантьяго и Федерацией футбола Чили возник конфликт из-за запланированного товарищеского матча сборной Чили со сборной России. Чилийская сторона якобы обвинила украинское консульство в политическом давлении и пригрозила подачей официальной жалобы в ФИФА, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Скандал из-за товарищеского матча

Украинское консульство неоднократно обращалось к Федерации футбола Чили с просьбой отменить матч, который запланирован на ноябрь 2025 года в Москве. В своих письмах отмечалось, что украинская диаспора в Чили решительно осуждает намерение провести игру с российской командой.

Кроме того, консульство заявило о намерении информировать Украинскую ассоциацию футбола об этой ситуации с целью пересмотра дальнейшего сотрудничества с чилийской федерацией.

В ответ представители Федерации футбола Чили расценили действия Украины как политическую провокацию. Они подчеркнули, что не имеют официальных соглашений с украинской стороной и не обязаны учитывать ее позицию. В ФФЧ настаивают, что футбол должен оставаться вне политики, и предупреждают о возможных последствиях дальнейшего давления.

В то же время в Сантьяго подчеркнули, что поездка в Россию носит исключительно спортивный характер и направлена на развитие международного сотрудничества.