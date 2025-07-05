Між українським консульством у Сантьяго та Федерацією футболу Чилі виник конфлікт через запланований товариський матч збірної Чилі зі збірною Росії. Чилійська сторона нібито звинуватила українське консульство у політичному тиску і пригрозила поданням офіційної скарги до ФІФА, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Скандал через товариський матч

Українське консульство неодноразово зверталося до Федерації футболу Чилі з проханням скасувати матч, який запланований на листопад 2025 року у Москві. У своїх листах наголошувалося, що українська діаспора в Чилі рішуче засуджує намір провести гру з російською командою.

Крім того, консульство заявило про намір інформувати Українську асоціацію футболу про цю ситуацію з метою перегляду подальшої співпраці з чилійською федерацією.

У відповідь представники Федерації футболу Чилі розцінили дії України як політичну провокацію. Вони підкреслили, що не мають офіційних угод із українською стороною і не зобов’язані враховувати її позицію. У ФФЧ наполягають, що футбол повинен залишатися поза політикою, і попереджають про можливі наслідки подальшого тиску.

Водночас у Сантьяго підкреслили, що поїздка в Росію має виключно спортивний характер і спрямована на розвиток міжнародного співробітництва.