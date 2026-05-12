Как отмечает Федерация бокса Украины, Михаил Мацих имел звание Заслуженного тренера и Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины. Он был не просто наставником, но и главой школы бокса, которая воспитала целые поколения спортсменов.

Что известно о Михаиле Мацихе?

Михаил Мацих родился в 1934 году, сначала занимался классической борьбой, но потом заинтересовался боксом и попросил перевести его в соответствующую секцию. С раннего возраста практиковал технический, защитный стиль. В 19 лет уже фактически стал тренером, ведь часто подменял наставника, когда тот должен был проводить занятия в институте.

Мацих выигрывал чемпионат УССР, был чемпионом Черноморского флота, где служил. Вернулся в Киев и в конце концов оказался в спортивном клубе армии, где тренировал призывников. Одним из таких воспитанников оказался солдат Виталий Кличко.

Как братья Кличко начали заниматься у Михаила Мацих?

Как пишет Jew Observer, версий знакомства Михаила Яковлевича с Виталием Кличко существует несколько. По одной, он увидел юношу во дворе спортивного клуба Военно-Воздушных сил и узнал, что тот занимается кикбоксингом. Поняв перспективы Кличко, тренер убедил его отца Владимира Кличко-старшего сменить для сына вид спорта.

По другой версии, Мацих сначала познакомился с Кличко-старшим, а тот уже привел старшего сына на занятия. Как бы там ни было, именно Михаил Мацих заложил основы невероятно успешной карьеры Виталия Кличко, который станет чемпионом мира в супертяжелом весе.

Мацих сыграл свою роль и в становлении Владимира Кличко-младшего. Хотя больше с ним работал младший коллега Мациха Владимир Золотарев, в то время как Михаил Яковлевич продолжал сосредотачиваться на старшем брате.

Что в Федерации бокса Украины сказали о Михаиле Мацихе?

Руководство украинского бокса отреагировало на смерть заслуженного наставника.

Для украинского бокса это большая потеря. Его вклад невозможно измерить только титулами, победами или спортивными результатами. Михаил Яковлевич оставил после себя гораздо больше - школу, ценности, характер и светлую память в сердцах тех, кого он воспитывал, поддерживал и вдохновлял,

– отметили в Федерации.

Украинские спортивные чиновники выразили соболезнования семье, близким, ученикам и коллегам Михаила Мацих.