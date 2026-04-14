Не россиянка и стала звездой на телевидении: что известно о новой любимой Мудрике

Михаил Мудрик всегда был одним из самых обсуждаемых футболистов в Украине: сначала из-за своей карьеры, затем из-за допинг-скандала, а теперь из-за отношений с известной девушкой.

История знакомства Мудрика довольно нетипична, а его девушка имеет большую популярность, если оценивать по количеству подписчиков в инстаграм. 24 Канал расскажет, что известно об избраннице футболиста и их истории отношений.

Как Мудрик познакомился с Джонс?

Первым шаг навстречу в соцсетях сделал футболист – он опубликовал фото, обозначил Джордин Джонс и фактически пригласил ее на встречу в парижский Диснейленд.

Давай встретимся в Париже, у меня есть два билета в Диснейленд, не хочу идти сам,

– написал Мудрик.

Через полгода они таки совершили эту поездку.

Приглашение в Диснейленд / Фото скриншот из инстаграм-сторис Джордин Джонс

Впоследствии в сети появились их совместные публикации: и Мудрик, и Джонс выложили фото из парка развлечений в Париже.

Джордин призналась в инстаграм, что сначала даже заблокировала футболиста, когда тот настойчиво приглашал ее в Париж, однако впоследствии они все же встретились.

Шесть месяцев назад этот парень постоянно писал мне и звал в Диснейленд, и я его заблокировала. Сегодня я с Мудриком,

– писала девушка.

Михаил Мудрик и Джордин Джонс в парке развлечений / Фото скриншот из инстаграма Джонс

Также появлялось видео из Диснейленда, которое снимал сам Мудрик. В парке они вместе катались на велосипедах на фоне заката.

Отдельно актриса делилась фото в футболке Челси, что только подогревало слухи об их отношениях.

Также она публиковала вирусное видео, где Мудрик поднимает ее, как штангу.

Михаил оставил комментарий к сообщению. Вероятно, эти буквы являются первыми буквами их имен – Михаила и Джордина.

Комментарий Мудрика / Фото скриншот из инстаграма

Отдельное внимание фанатов привлекли их взаимодействия в инстаграм: Мудрик часто лайкает публикации Джордин и оставляет ей комплименты, на которые она отвечает взаимностью. Например, на его слова "Цветы тебе идут" актриса ответила: "Ого, спасибо, дорогой".

Комментарий под постом Джонс / Фото скриншот из инстаграма

