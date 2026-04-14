Не россиянка и стала звездой на телевидении: что известно о новой любимой Мудрике
- Михаил Мудрик познакомился с Джордин Джонс через соцсети, пригласив ее в парижский Диснейленд, и через полгода они совершили эту поездку.
- Джордин Джонс - танцовщица и актриса, которая получила известность благодаря ролям в телевизионных шоу и видео на YouTube, в частности в сериале Shake It Up на Disney Channel.
Михаил Мудрик всегда был одним из самых обсуждаемых футболистов в Украине: сначала из-за своей карьеры, затем из-за допинг-скандала, а теперь из-за отношений с известной девушкой.
История знакомства Мудрика довольно нетипична, а его девушка имеет большую популярность, если оценивать по количеству подписчиков в инстаграм. 24 Канал расскажет, что известно об избраннице футболиста и их истории отношений.
Как Мудрик познакомился с Джонс?
Первым шаг навстречу в соцсетях сделал футболист – он опубликовал фото, обозначил Джордин Джонс и фактически пригласил ее на встречу в парижский Диснейленд.
Давай встретимся в Париже, у меня есть два билета в Диснейленд, не хочу идти сам,
– написал Мудрик.
Через полгода они таки совершили эту поездку.
Впоследствии в сети появились их совместные публикации: и Мудрик, и Джонс выложили фото из парка развлечений в Париже.
Джордин призналась в инстаграм, что сначала даже заблокировала футболиста, когда тот настойчиво приглашал ее в Париж, однако впоследствии они все же встретились.
Шесть месяцев назад этот парень постоянно писал мне и звал в Диснейленд, и я его заблокировала. Сегодня я с Мудриком,
– писала девушка.
Также появлялось видео из Диснейленда, которое снимал сам Мудрик. В парке они вместе катались на велосипедах на фоне заката.
Отдельно актриса делилась фото в футболке Челси, что только подогревало слухи об их отношениях.
Также она публиковала вирусное видео, где Мудрик поднимает ее, как штангу.
Михаил оставил комментарий к сообщению. Вероятно, эти буквы являются первыми буквами их имен – Михаила и Джордина.
Отдельное внимание фанатов привлекли их взаимодействия в инстаграм: Мудрик часто лайкает публикации Джордин и оставляет ей комплименты, на которые она отвечает взаимностью. Например, на его слова "Цветы тебе идут" актриса ответила: "Ого, спасибо, дорогой".
Кто новая девушка Мудрика?
Речь идет о Джордин Джонс – танцовщице, которая получила известность после участия в шоу Abby's Ultimate Dance Competition. Она даже записала отдельное видео на своем ютубе, где делится впечатлениями от этого опыта.
Со временем она начала активно появляться в различных телевизионных проектах и развлекательных шоу, постепенно став узнаваемым медийным лицом. В частности, она снималась в молодежном сериале Shake It Up на Disney Channel, что значительно расширило ее аудиторию среди подростков.
Отдельным этапом ее карьеры стали роли в сериале Overnight.
Также она получила широкую известность в ютуб – ее кавер на трек Sharaya J "Banji" (2014) собрал десятки миллионов просмотров. С тех пор она развивает себя как певица и танцовщица и активно ведет соцсети.
Впоследствии Джордин переехала в Лос-Анджелес, где продолжила карьеру актрисы и певицы, работая с проектами для YouTube и Netflix. Кроме этого, она занимается музыкой, выпускает попсинглы и сотрудничает с известными брендами как модель.