Ошибка Мудрика: экс-игрок сборной Украины раскритиковал переход Михаила в Челси

Шахтер продал Михаила Мудрика в Челси за большие деньги для украинского футбола. Однако украинец пока смог проявить себя и оправдать надежды фанатов, а также руководства "аристократов".

Евгений Левченко поделился мыслями относительно трансфера полузащитника. Бывший игрок сборной Украины считает ошибкой переход Мудрика в лондонский клуб, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

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Мудрик поспешил с переходом в Челси

Евгений Левченко объяснил, почему Михаил Мудрик ошибся с переходом в Челси. Бывший украинский полузащитник считает, что вингер рано присоединился к такому большому клубу.

По его мнению, 24-летний полузащитник должен был поиграть в менее статусном клубе. И только потом Мудрик должен был переходить в команду уровня лондонского Челси.

Когда Челси подписал футболиста за такие деньги, я сразу говорил, что это было безосновательно и неоправданно. Когда наши руководители говорят о таких суммах и у них получается продавать игроков за такие средства, это, конечно, большой плюс для нашего футбола. Но будем откровенны: даже до ситуации с допингом у Мудрика не было такого ощущения, что за Челси играет футболист, за которого заплатили такие деньги,

– сказал Левченко.

Экс-игрок сборной Украины вспомнил трансфер Ильи Забарного в Борнмут, отметив, что ему ближе такой подход, а чем переход Мудрика в Челси. Ведь в "вишнях" нет такого давления и со временем защитник может перейти в более сильный клуб.

Справка. Михаил Мудрик присоединился к Челси зимой 2023 года. "Аристократы" заплатили Шахтеру за украинского игрока 70 миллионов евро.

В текущей кампании Михаил Мудрик сыграл в 15 матчах за Челси, оформив три забитых мяча и пять результативных передач. С декабря 2024 года украинец был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.