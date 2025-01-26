Бывший форвард Динамо Артем Беседин в свое время был в похожей ситуации. Он отбыл годичную дисквалификацию из-за употребления допинга, пишет 24 Канал.

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Беседин высказался о положительной допинг-пробе Мудрика

В интервью FootballHub сравнил свой случай с историей Мудрика. 28-летний нападающий поддержал футболиста Челси и пожелал ему достойно выйти из сложной ситуации.

"Я был в таком положении, но не знаю, какая именно ситуация у него, всех деталей. Я знаю только то, что было у меня, и многие люди знают, как все было на самом деле. В моей ситуации было все понятно, и то отстранение, которое я получил, было минимальным.

Не знаю, будет ли он открывать пробу Б, но он знает, что это очень важно, и открывать ее нужно только, если на 100% уверен, что проба А была ошибкой.

Поэтому я думаю, что ему помогают: клуб, близкое окружение. Я желаю Михаилу, чтобы он достойно вышел из этой ситуации", – сказал Беседин.

Напомним, что Артем Беседин сдал положительный допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме (3:4). Футболист был отстранен от официальных соревнований на один год, начиная с 19 декабря 2019 года. Сообщалось, что в случае с Бесединым командный врач перепутал таблетки.