С тех пор украинец отстранен от футбола и ожидает пробы "B". Если она не будет отличаться от первой, то игроку Челси грозит дисквалификация до четырех лет.

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Последствия для карьеры

Этот инцидент прокомментировал легенда киевского Динамо Алексей Михайличенко. Он заявил, что надеется на ошибку в пробе "A", ведь, в противном случае, украинскому футболисту будет очень сложно вернуться на тот уровень, который он демонстрировал, сообщает 24 Канал со ссылкой на канал Динамовец.

"Я, честно, не могу много сказать. Я не понимаю, зачем это. Будем надеяться, что это какая-то ошибка. За всю свою карьеру я ничего не употреблял, даже разрешенные таблетки для восстановления я отказывался пить. Я не очень понимаю, как это могли подсыпать. Или другие теории.

Но думаю, что 4 года для него – это будет ужас. Его козырь – это скорость, а это вещь, которая с годами не улучшается. Поэтому будем верить, что все будет хорошо. Морально 4 года – это очень тяжело", – сказал Михайличенко.

Важно. Ожидается, что результат пробы "B" станет известен в конце января или в первой половине февраля. Украинский футболист категорически отрицает, что сознательно употреблял запрещенные препараты.

Напомним, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 15 поединков за Челси, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "синими" рассчитан до 30 июня 2031 года.