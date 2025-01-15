По информации блогера Игоря Бурбаса, в лагере сборной Украины Михаилу Мудрику вкололи препарат актовегин, который мог содержать запрещенный мельдоний. В таком случае футболист не употреблял допинг умышленно, пишет 24 Канал.

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Что грозит Мудрику

В случае доказательства такой версии, Мудрику могут сократить срок дисквалификации. Спортивный юрист Илья Скоропашин прокомментировал в интервью Спорт-Экспресс Украина стратегию защиты Михаила Мудрика. По его мнению, версия с актовегином выглядит достаточно правдоподобной.

"Линия защиты на факте непреднамеренного попадания мельдония через актовегин – это один из возможных путей значительного уменьшения срока отстранения.

Однако, есть значительные риски. Концентрация запрещенного вещества в организме определяется органами допинг-контроля очень точно, и версия с актовегином возможна только при условии крайне низкой концентрации мельдония у Михаила. Защита должна доказать, что вещество попало в организм спортсмена косвенным путем.

В то же время, если эта версия создана только с целью избежания ответственности, а концентрация запрещенного препарата в организме не будет совпадать с этой версией, последствия могут быть катастрофическими", – рассказал Скоропашин.

Справка. Актовегин – лекарственный препарат, который изготавливают из крови телят. Его используют в спортивной медицине для лечения поврежденных мышц. Однако некоторые специалисты подвергают сомнению эффективность актовегина и требуют от WADA его запрета.

Отметим, что Михаилу Мудрику может грозить четырехлетняя дисквалификация, если его вина будет доказана. Вингер Челси прошел проверку на детекторе лжи, который доказал его невиновность.

24-летний футболист нанял юридическую фирму, которая занималась делом Поля Погба. Тогда юристам удалось сократить отстранение француза с 4 лет до 18 месяцев.