З того часу українець відсторонений від футболу й очікує на пробу "B". Якщо вона не відрізнятиметься від першої, то гравцю Челсі загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

Читайте також Наслідки можуть бути катастрофічними: юрист розповів про новий поворот у справі Мудрика

Наслідки для кар'єри

Цей інцидент прокоментував легенда київського Динамо Олексій Михайличенко. Він заявив, що сподівається на помилку у пробі "A", адже, в інакшому випадку, українському футболісту буде дуже складно повернутися на той рівень, який він демонстрував, повідомляє 24 Канал із посиланням на канал Динамівець.

"Я, чесно, не можу багато сказати. Я не розумію, навіщо це. Будемо сподіватися, що це якась помилка. За всю свою карʼєру я нічого не вживав, навіть дозволені таблетки для відновлення я відмовлявся пити. Я не дуже розумію, як це могли підсипати. Чи інші теорії.

Але думаю, що 4 роки для нього – це буде жах. Його козир – це швидкість, а це річ, яка з роками не покращується. Тому будемо вірити, що все буде добре. Морально 4 роки – це дуже важко", – сказав Михайличенко.

Важливо. Очікується, що результат проби "B" стане відомий наприкінці січня або в першій половині лютого. Український футболіст категорично заперечує, що свідомо вживав заборонені препарати.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 15 поєдинків за Челсі, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Його контракт із "синіми" розрахований до 30 червня 2031 року.