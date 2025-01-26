Колишній форвард Динамо Артем Бєсєдін свого часу був у схожій ситуації. Він відбув річну дискваліфікацію через вживання допінгу, пише 24 Канал.

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Бєсєдін висловився про позитивну допінг-пробу Мудрика

В інтерв'ю FootballHub порівняв свій випадок з історією Мудрика. 28-річний нападник підтримав футболіста Челсі та побажав йому гідно вийти зі складної ситуації.

"Я був у такому становищі, але не знаю, яка саме ситуація в нього, усіх деталей. Я знаю лише те, що було в мене, і багато людей знає, як усе було насправді. У моїй ситуації було все зрозуміло, і те відсторонення, яке я отримав, було мінімальним.

Не знаю, чи буде він відкривати пробу Б, але він знає, що це дуже важливо, і відкривати її потрібно лише, якщо на 100% упевнений, що проба А була помилкою.

Тому я думаю, що йому допомагають: клуб, близьке оточення. Я бажаю Михайлу, щоб він гідно вийшов із цієї ситуації", – сказав Бєсєдін.

Нагадаємо, що Артем Бєсєдін здав позитивний допінг-тест після матчу 5-го туру Ліги Європи проти Мальме (3:4). Футболіст був усунений від офіційних змагань на один рік, починаючи з 19 грудня 2019 року. Повідомлялося, що у випадку з Бєсєдіним командний лікар переплутав таблетки.