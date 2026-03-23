Мудрик засветился в Диснейленде с американской звездой
- Михаил Мудрик провел время в парижском Диснейленде с американской блогершей Джордин Джонс, что вызвало обсуждение в соцсетях.
- Мудрик дисквалифицирован до декабря 2027 года из-за провала допинг-теста, но его срок может быть сокращен, как в случае с Полем Погба.
Михаил Мудрик провел время в парижском Диснейленде вместе с американской блогершей и актрисой Джордин Джонс. Пара каталась на аттракционах и велосипедах, поделившись видео в соцсетях.
Украинский вингер снова оказался в центре внимания не из-за футбола, а из-за личной жизни. Его совместные кадры с инфлюенсеркой вызвали оживленное обсуждение среди болельщиков в соцсетях, передает 24 Канал.
Как проводит время Мудрик?
Михаил Мудрик и Джордин Джонс встретились в Париже, где вместе посетили Диснейленд. Ранее футболист публично пригласил девушку присоединиться к нему, написав, что имеет два билета и не хочет идти сам.
Впоследствии Джонс на своей странице в инстаграме подтвердила поездку, опубликовав фото с перелета во французскую столицу. Уже на месте пара поделилась кадрами из тематического парка, где они катались на аттракционах и проводили время вместе.
Видео с прогулки взорвало соцсети
В сети появились видео, на которых Мудрик и Джонс катаются на велосипедах по улицам Парижа и весело проводят время. Ролики быстро распространились в соцсетях, набрав тысячи просмотров и комментариев.
Фанаты активно обсуждают, есть ли между украинским футболистом и американской инфлюенсеркой романтические отношения. Сами же они пока не делали официальных заявлений, ограничившись лишь совместными фото и видео из путешествия.
Дисквалификация Мудрика
- Михаил Мудрик не выходил на поле с ноября 2024 года после того, как провалил допинг-тест.
- При условии трехлетнего бана Мудрик сможет сыграть в официальной игре в декабре 2027 года, ведь его дисквалификация отсчитывается с момента отстранения в декабре 2024-го.
- Football Insider подтверждает, что Михаилу вряд ли грозит полный четырехлетний срок наказания, ведь ранее в подобной ситуации француз Поль Погба смог сократить бан до 1,5 года.
- Из-за дисквалификации Мудрик не поможет сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира, а также пропустит сам Мундиаль, если сине-желтые туда попадут.