Мудрик засветился в Диснейленде с американской звездой

Михаил Мудрик провел время в парижском Диснейленде вместе с американской блогершей и актрисой Джордин Джонс. Пара каталась на аттракционах и велосипедах, поделившись видео в соцсетях.

Украинский вингер снова оказался в центре внимания не из-за футбола, а из-за личной жизни. Его совместные кадры с инфлюенсеркой вызвали оживленное обсуждение среди болельщиков в соцсетях, передает 24 Канал.

Как проводит время Мудрик?

Михаил Мудрик и Джордин Джонс встретились в Париже, где вместе посетили Диснейленд. Ранее футболист публично пригласил девушку присоединиться к нему, написав, что имеет два билета и не хочет идти сам.

Впоследствии Джонс на своей странице в инстаграме подтвердила поездку, опубликовав фото с перелета во французскую столицу. Уже на месте пара поделилась кадрами из тематического парка, где они катались на аттракционах и проводили время вместе.

Видео с прогулки взорвало соцсети

В сети появились видео, на которых Мудрик и Джонс катаются на велосипедах по улицам Парижа и весело проводят время. Ролики быстро распространились в соцсетях, набрав тысячи просмотров и комментариев.

Фанаты активно обсуждают, есть ли между украинским футболистом и американской инфлюенсеркой романтические отношения. Сами же они пока не делали официальных заявлений, ограничившись лишь совместными фото и видео из путешествия.

