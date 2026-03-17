Теперь его возвращение в большой футбол может состояться уже в новой команде. Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры называют французский Страсбург, сообщает L'Equipe.
Что известно о варианте со Страсбургом?
По информации французских источников, вингер готов перейти в Страсбург после завершения дисквалификации.
Речь идет прежде всего об аренде, которая позволит украинцу вернуть игровую практику. Сам футболист осознает, что после длительной паузы закрепиться в Челси будет крайне сложно.
Французский клуб рассматривается как оптимальный вариант для "перезапуска" карьеры. В Лиге 1 Мудрик сможет постепенно набрать форму без чрезмерного давления, которое сопровождает его в Англии.
Последствия допинга и новый вызов во Франции
Украинец не играет с ноября 2024 года из-за положительного теста на мельдоний. Окончательное решение по делу еще ожидается, но уже сейчас понятно: его будущее в Лондоне под большим вопросом.
В такой ситуации вариант со Страсбургом выглядит логичным шагом. Там Мудрик может получить шанс восстановить репутацию и вернуться на уровень, который в свое время сделал его одним из самых дорогих украинских футболистов.
Если трансфер состоится, вингер станет соперником украинца Ильи Забарного из ПСЖ в Лиге 1, а также получит новый шанс доказать свою ценность после одного из самых громких скандалов в карьере.
Что известно о дисквалификации Михаила Мудрика?
- В декабре 2024 года Мудрик был временно отстранен от участия в матчах и тренировках после положительного результата допинг-теста.
- В июне 2025 года Федерация футбола Англии официально выдвинула ему обвинения в нарушении антидопинговых правил, открыв дисциплинарное дело. По английским правилам такой проступок может повлечь за собой дисквалификацию до четырех лет, сообщает The Independent.
- Его юридическая команда провела добровольный тест на полиграфе (детектор лжи), результаты которого они представили как доказательство того, что он не знал о мельдонии в своем организме, информирует goal.com.