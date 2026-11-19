Михаил Мудрик неожиданно заговорил о президенте Украины Владимире Зеленском. Футболист признался, что восхищается главой государства.

В интервью Дмитрию Гордону вингер Тоттенхэма затронул не только свою карьеру и допинговый скандал, но и общественно-политические темы. В частности, футболист поделился своим отношением к президенту Украины и объяснил, почему ему благодарен.

Что Мудрик сказал о Зеленском

Михаил Мудрик не скрывал своего восхищения Владимиром Зеленским. 25-летний вингер высоко оценил деятельность главы государства.

В ходе беседы футболист положительно отозвался о политическом курсе Украины и подчеркнул, что поддерживает президента в его стремлении отстаивать государственные интересы. Свою позицию Мудрик объяснил так:

Я восхищен и очень благодарен, что наконец-то у нас есть президент, который отстаивает интересы Украины, который действительно хочет сделать Украину сильной и независимой,

– заявил Мудрик.

Мудрик обвинил процессы в сборной в допинговом скандале

Отдельную часть интервью посвятили допинговому делу футболиста. Мудрик выразил убеждение, что запрещенное вещество могло попасть в его организм во время пребывания в сборной Украины.

Украинец заверил, что до скандала даже не знал о существовании мельдония. Также он отверг версию, что препарат мог попасть в его организм в Англии, подчеркнув, что там его нет.

Когда Дмитрий Гордон спросил, где Мудрик мог получить запрещенное вещество, футболист ответил, что приезжал в Украину только на сборы национальной сборной.

Журналист прямо поинтересовался, обвиняет ли игрок организацию процессов в сборной в том, что произошло. Михаил подтвердил это.

Кроме того, во время беседы футболист затронул тему личной жизни и рассказал о своих отношениях с русскими девушками.