Мудрик может вернуться в сборную Украины на решающие матчи Лиги наций

Михаил Мудрик может восстановиться к концу октября и сыграть за сборную Украины в ноябре. Игрок Тоттенхэма пропустит несколько недель из-за травмы.

Украинский футболист не успел отыграть даже полного матча после возвращения на поле, как получил новую травму. Сейчас 25-летний вингер проходит реабилитацию и ждет своего возвращения в состав лондонского клуба, сообщает 24 Канал.

Когда Мудрик может вернуться на поле

По информации The Standard, восстановление Михаила Мудрика после травмы голеностопного сустава может занять от шести до восьми недель. Ориентировочной датой его возвращения называют 31 октября.

Именно в этот день Тоттенхэм должен сыграть домашний матч чемпионата Англии против Кристал Пэлас. В то же время окончательные сроки будут зависеть от того, как пройдет реабилитация украинца.

Мудрик получил травму на одной из тренировок Тоттенхэма вскоре после своего дебюта за команду. Вингер вышел на поле в матче АПЛ против Ноттингем Форест, который завершился нулевой ничьей.

Эта игра стала для Михаила первым официальным выходом на поле с ноября 2024 года. После длительной паузы украинец наконец вернулся в футбол, однако почти сразу снова оказался в лазарете.

Сыграет ли Мудрик за сборную Украины

Если восстановление футболиста пойдет по плану, у него будут шансы вернуться в состав сборной Украины уже в ноябре. Именно тогда команда проведет заключительные матчи группового этапа Лиги наций – 14 и 17 ноября.

Напомним, Мудрик перешел из Челси в Тоттенхэм 2 сентября на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа украинского вингера за 75 миллионов фунтов.

Ранее Михаила Мудрика высмеял польский журналист Камиль Павельчик, позволив себе злорадство после травмы украинского футболиста.