Украинский вингер недавно вернулся на поле после почти двухлетнего перерыва, но уже снова оказался в лазарете. Польский журналист Камиль Павельчик на своей странице в сети X не удержался от саркастического комментария.

Что написал поляк о Мудрике

Журналист из соседней страны позволил себе злорадство после травмы Михаила Мудрика.

На устах у фанатов слова "карма – это су*а"... Мудрик дебютировал в Тоттенхэме", выйдя на 16 минут после 646 дней перерыва в игре. На следующей тренировке получил травму и выбывает из строя примерно на два месяца. Уже вижу, как Тоттенхэм платит эти 87 миллионов евро за его выкуп у Челси,

– написал Павелчик.

Напомним, после дебюта за Тоттенхэм в матче АПЛ украинский вингер повредил голеностоп на тренировке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, восстановление Мудрика может занять от шести до восьми недель. В то же время некоторые источники предполагают, что он сможет вернуться к тренировкам уже в начале октября.

Травма помешает Мудрику сыграть за Украину

Из-за повреждения голеностопа украинец рискует пропустить от трех до семи матчей Тоттенхэма в Премьер-лиге и Кубке лиги. Кроме того, травма, вероятно, не позволит Мудрику помочь сборной Украины в Лиге наций.

Пока Мудрик будет восстанавливаться, Тоттенхэм продолжит борьбу за выход из кризиса. Накануне "шпоры" сыграли вничью с Эвертоном Виталия Миколенко – 0:0. Команда Роберто Де Дзерби в этом сезоне еще не забивала.

Напомним, Мудрик оказался вне футбола после проваленного допинг-теста в декабре 2024 года. Лишь в июле 2026 года украинца оправдали и сняли с него дисквалификацию.

После этого он присоединился к команде Челси Хаби Алонсо, однако впоследствии перешел в Тоттенхэм на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа Мудрика за 87 миллионов евро.