Український вінгер нещодавно повернувся на поле після майже дворічної паузи, але вже знову опинився в лазареті. Польський журналіст Каміль Павельчик на своїй сторінці у мережі Х не втримався від саркастичного коментаря.

Що написав поляк про Мудрика

Журналіст із сусідньої країни дозволив собі зловтішання після травми Михайла Мудрика.

На устах у фанатів слова "карма – це су*а"... Мудрик дебютував у Тоттенгемі, вийшовши на 16 хвилин після 646 днів перерви від гри. На наступному тренуванні зазнав травми і вибуває з гри приблизно на два місяці. Вже бачу, як Тоттенгем платить ці 87 мільйонів євро за його викуп із Челсі,

– написав Павелчик.

Нагадаємо, після дебюту за Тоттенгем у матчі АПЛ український вінгер пошкодив гомілкостоп на тренуванні.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, відновлення Мудрика може зайняти від шести до восьми тижнів. Водночас деякі джерела припускають, що він зможе повернутися до тренувань уже на початку жовтня.

Травма завадить Мудрику зіграти за Україну

Через пошкодження гомілкостопа українець ризикує пропустити від трьох до семи матчів Тоттенгема в АПЛ та Кубку ліги. Крім того, травма ймовірно не дозволить Мудрику допомогти збірній України у Лізі націй.

Поки Мудрик відновлюватиметься, Тоттенгем продовжить боротьбу за вихід із кризи. Напередодні "шпори" зіграли внічию з Евертоном Віталія Миколенка – 0:0. Команда Роберто Де Дзербі у цьому сезоні ще не забивала.

Нагадаємо, Мудрик опинився поза футболом після проваленого допінг-тесту в грудні 2024 року. Лише в липні 2026-го українця виправдали та зняли з нього дискваліфікацію.

Після цього він приєднався до команди Челсі Хабі Алонсо, однак згодом перебрався до Тоттенгема на правах оренди. Угода між клубами передбачає опцію викупу Мудрика за 87 мільйонів євро.