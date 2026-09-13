Хоч Евертон і не зміг обіграти "шпор", але нульова нічия у Лондоні тільки поглибила кризу команди Роберто Де Дзербі. Під орудою італійського тренера клуб зафіксував історичний для себе антирекорд, пише 24 Канал.

Проблеми у Тоттенгема

Минуло вже чотири матчі від старту нового сезону, а вболівальники лондонців досі змушені чекати на забиті м'ячі у виконанні своєї улюбленої команди в АПЛ.

Таке враження, що розгром Чарльтона у Кубку ліги змусив "шпор" використати увесь ліміт голів на місяць. Окрім п'яти результативних ударів у ворота клубу нижчого дивізіону, підопічні Де Дзербі досі так і не спромоглися відзначитися. Чотири гри в АПЛ завершилися для них нулем на табло – дві з них стали поразками, ще дві нічийними результатами.

Ніколи раніше в своїй історії Тоттенгем не розпочинав чемпіонат одразу чотирма матчами без голів. Тільки новачок сезону Ковентрі так само поки не забиває, але у них принаймні на одне зігране протистояння менше, і ще є шанс надолужити згаяне.

Довідка. Абсолютний антирекорд АПЛ належить Кристал Пелас, які у 2017 році стартували із семи матчів без голів.

Атака Тоттенгема таким чином поки офіційно найгірша в англійській першості, а команда знову плентається на 17-ому місці у турнірній таблиці, яке є останнім перед зоною вильоту. На такому тлі розмови про відставку Де Дзербі лунають все гучніше.

Чи може Мудрик залишитись у Тоттенгемі після оренди

Український вінгер мав би грати за "шпор" упродовж одного сезону – на такий термін розраховано угоду між Тоттенгемом та Челсі.

Проте оренда все ж передбачає опцію викупу. "Аристократи" погодяться відпустити своє придбання 2023 року у Шахтаря, якщо Тоттенгем заплатить суму, яка перекриє витрати – 75 мільйонів фунтів.

Експерти сумніваються, що за рік гравець, що повернувся після тривалої дискваліфікації, зможе настільки вдало виступити, щоб виправдати таку трансферну вартість. Тож набагато ймовірнішим є сценарій, за якого навіть в разі вильоту Тоттенгема Мудрик залишиться в АПЛ.