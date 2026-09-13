Хотя "Эвертон" и не смог обыграть "шпор", но нулевая ничья в Лондоне только усугубила кризис команды Роберто Де Дзерби. Под руководством итальянского тренера клуб установил исторический для себя антирекорд, пишет 24 Канал.

Проблемы у Тоттенхэма

Прошло уже четыре матча с начала нового сезона, а болельщики лондонцев до сих пор вынуждены ждать забитых мячей от своей любимой команды в АПЛ.

Создается впечатление, что разгром "Чарльтона" в Кубке лиги заставил "шпоры" израсходовать весь лимит голов на месяц. Помимо пяти результативных ударов по воротам клуба из низшего дивизиона, подопечные Де Дзерби до сих пор так и не смогли отличиться. Четыре матча в АПЛ завершились для них нулем на табло – два из них стали поражениями, еще два – ничьими.

Никогда ранее в своей истории "Тоттенхэм" не начинал чемпионат сразу четырьмя матчами без голов. Только новичок сезона "Ковентри" пока также не забивает, но у них, по крайней мере, на одно сыгранное противостояние меньше, и еще есть шанс наверстать упущенное.

Справка. Абсолютный антирекорд АПЛ принадлежит "Кристал Пэлас", который в 2017 году стартовал с семи матчей без голов.

Атака "Тоттенхэма", таким образом, пока официально худшая в английском чемпионате, а команда снова плетется на 17-м месте в турнирной таблице, которое является последним перед зоной вылета. На этом фоне разговоры об отставке Де Дзерби звучат все громче.

Может ли Мудрик остаться в Тоттенхэме после аренды

Украинский вингер должен был играть за "шпор" в течение одного сезона – на такой срок рассчитано соглашение между "Тоттенхэмом" и "Челси".

Однако аренда все же предусматривает опцию выкупа. "Аристократы" согласятся отпустить своего игрока, приобретенного в 2023 году у "Шахтера", если "Тоттенхэм" выплатит сумму, покрывающую затраты – 75 миллионов фунтов.

Эксперты сомневаются, что за год игрок, вернувшийся после длительной дисквалификации, сможет выступить настолько успешно, чтобы оправдать такую трансферную стоимость. Поэтому гораздо более вероятен сценарий, при котором даже в случае вылета "Тоттенхэма" Мудрик останется в АПЛ.