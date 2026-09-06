Роберто Де Дзерби оказался под серьезным давлением из-за провального старта Тоттенхэма. Матч с Эвертоном 12 сентября может стать решающим для итальянца, сообщает The Touchline.

Тоттенхэм провалил старт сезона

По информации источника, руководство Тоттенхэма крайне недовольно выступлениями команды. Летом клуб потратил около 350 миллионов евро на усиление состава, однако пока эти инвестиции не приносят ожидаемого результата.

В трех стартовых турах АПЛ "шпоры" не смогли забить ни одного гола и набрали лишь одно очко. Такой результат оставил команду Де Дзерби на 18-м месте турнирной таблицы.

Следующий матч может стать для итальянского специалиста своеобразным экзаменом на выживание. 12 сентября Тоттенхэм сыграет против Эвертона, и поражение может существенно приблизить увольнение Де Дзерби.

Руководство клуба, вероятно, не захочет долго наблюдать за кризисом команды, особенно после столь больших затрат на трансферы. Поэтому ближайший поединок будет иметь большое значение для будущего наставника.

Увольнение Де Дзерби станет проблемой для Мудрика

Особенно неприятной такая ситуация может оказаться для Михаила Мудрика. Украинец выступает за Тоттенхэм на правах аренды и только набирает форму после длительной дисквалификации, упорно работая на тренировках. Накануне вингер впервые вышел на замену – в матче против Ноттингема.

Именно Де Дзерби был одним из главных сторонников перехода Мудрика в лондонский клуб. Итальянец хорошо знает украинца еще по совместной работе в Шахтере, где помог ему закрепиться в основном составе и раскрыть свой потенциал.

Де Дзерби неоднократно тепло отзывался о Мудрике и даже сравнивал 25-летнего футболиста со своим сыном. Поэтому смена тренера может существенно повлиять на перспективы украинца в команде.