25-летний вингер постепенно вливается в новую команду и готовится к своему первому матчу в составе лондонского клуба. Тренировка Мудрика попала в объектив камер клубной пресс-службы, сообщает 24 Канал.

Мудрик уже демонстрирует свое главное оружие

Тоттенхэм опубликовал видео с тренировочной базы, на котором Мудрик работает вместе с новыми партнерами. Украинец выполнял упражнения в спортзале, занимался беговой работой и отрабатывал удары по воротам.

Особое внимание привлекли эпизоды с завершением атак. Мудрик несколько раз мощно пробил с дальней дистанции и отправил мяч в сетку. Похоже, скорость и удар остаются одними из главных козырей украинского футболиста.

Вместе с Мудриком в кадре также появился Тосин Адарабиойо, перешедший в Тоттенхэм из Челси. Оба футболиста хорошо знакомы по выступлениям в лондонском клубе.

Когда Мудрик может дебютировать за Тоттенхэм

Украинец может получить шанс дебютировать за новую команду уже в ближайшем матче. В 3-м туре АПЛ Тоттенхэм на выезде сыграет против Ноттингем Форест.

Матч запланирован на 5 сентября и начнется в 17:00 по киевскому времени. Пока неизвестно, выйдет ли Мудрик в стартовом составе, однако после первой тренировки он уже готов бороться за место на поле.

Напомним, Тоттенхэм взял Мудрика в аренду у Челси в последний день трансферного окна. Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа украинца за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Английские журналисты назвали трансфер украинца одним из худших переходов межсезонья в АПЛ.