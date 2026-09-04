25-річний вінгер поступово вливається у нову команду та готується до свого першого матчу в складі лондонського клубу. Тренування Мудрика потрапило на камери клубної пресслужби, повідомляє 24 Канал.

Мудрик уже демонструє свою головну зброю

Тоттенгем опублікував відео з тренувальної бази, на якому Мудрик працює разом із новими партнерами. Українець виконував вправи у спортзалі, займався біговою роботою та відпрацьовував удари по воротах.

Особливу увагу привернули епізоди із завершенням атак. Мудрик кілька разів потужно пробив із дальньої дистанції та відправив м'яч у сітку. Схоже, швидкість і удар залишаються одними з головних козирів українського футболіста.

Разом із Мудриком у кадрі також з'явився Тосін Адарабіойо, який перейшов до Тоттенгема з Челсі. Обидва футболісти добре знайомі за виступами у лондонському клубі.

Коли Мудрик може дебютувати за Тоттенгем

Українець може отримати шанс дебютувати за нову команду вже найближчого матчу. У 3-му турі АПЛ Тоттенгем на виїзді зіграє проти Ноттінгем Форест.

Поєдинок запланований на 5 вересня та розпочнеться о 17:00 за київським часом. Наразі невідомо, чи вийде Мудрик у стартовому складі, однак після першого тренування він уже готовий боротися за місце на полі.

Нагадаємо, Тоттенгем орендував Мудрика у Челсі в останній день трансферного вікна. Угода розрахована до кінця сезону та передбачає опцію викупу українця за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Англійські журналісти назвали трансфер українця одним із найгірших переходів міжсезоння в АПЛ.