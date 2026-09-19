"Расчетный риск": бывший футболист сборной Англии оптимистично оценил аренду Мудрика в Тоттенхэме

Аренда Михаила Мудрика из Челси в Тоттенхэм вызывает немало обсуждений не только в Украине, но и в Англии. Перспективы 25-летнего футболиста оценивают по-разному.

Бывший полузащитник ряда клубов АПЛ Дэнни Мерфи высказался о переходе Мудрика к "шпорам". Его слова приводит издание Goal.com.

Что сказал Мерфи о Мудрике

По мнению 49-летнего футбольного эксперта, руководство Тоттенхэма не сильно потеряет, если Михаил не сумеет проявить себя.

Я не думаю, что это большой риск, ведь у Тоттенхэма достаточно игроков в атаке. Если учесть стоимость аренды и его годовую зарплату, это рассчитанный риск. Если Мудрик сможет выйти на тот уровень, который мы уже видели в отдельных эпизодах, он может стать хорошим усилением. Если же нет – он просто вернется обратно,

– сказал Мерфи.

Бывший футболист отметил, что годовая аренда Михаила с правом выкупа точно была продиктована видением развития команды главного тренера.

"Это точно трансфер Де Дзерби. Вряд ли Тоттенхэм пошел бы на такой шаг без него. Тренер уже работал с Мудриком, а для футболиста очень важно иметь наставника, который его знает и поддерживает", – добавил экс-футболист Тоттенхэма.

Отметим, что Денни Мерфи оставил довольно глубокий след в английском футболе. В АПЛ он выступал за Ливерпуль, Чарльтон, Тоттенхэм и Фулхэм. Забил 50 голов и отдал 60 голевых передач в 417 матчах элитной английской лиги. В составе национальной сборной англичанин сыграл девять матчей: один гол.

Что происходит в карьере Мудрика

После возвращения из дисквалификации Мудрик оказался не нужен новому тренеру лондонцев Хаби Алонсо. Поэтому Челси отдал украинца в аренду на один сезон.

Впоследствии украинский футболист получил травму и стал объектом насмешек в Польше.