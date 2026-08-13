Бывший тренер Мудрика получил разрешение переманить украинца из Челси

В случае перехода в другой клуб Михаил Мудрик хотел бы не уезжать далеко из Лондона и остаться в английском чемпионате. Такой вариант становится все более реальным: один из клубов АПЛ уже согласовал переход украинца на уровне внутренней коммуникации.

Речь идет о новичке лиги Ковентри, в котором может состояться воссоединение Мудрика с его бывшим тренером Фрэнком Лэмпардом. Легенда сборной Англии работал в лондонском клубе в начале карьеры Михаила на Туманном Альбионе, пишет 24 Канал.

Что известно о возможной аренде Мудрика в Ковентри

Клуб, который поднялся из Чемпионшипа под руководством Лэмпарда, перед стартом сезона хотел бы усилить четыре позиции. Тренер уже смог договориться с руководством о том, что подпишет Франсиско Моуру, Фикайо Томори и Анхеля Гомеса.

На позицию левого вингера тренер видит Михаила Мудрика. Он хорошо изучил стиль украинца, когда весной 2023 года возглавлял Челси. В Ковентри согласны подписать с украинцем договор об аренде, но все зависит от желания лондонского клуба.

Останется ли Мудрик в Челси

Сначала, после отмены допинговой дисквалификации, Мудрик намеревался бороться за место в Челси и попытаться убедить тренерский штаб Хаби Алонсо включить его в заявку на новый сезон.

Однако вариант с арендой постепенно стал приоритетным для клуба, ведь украинцу нужно набрать спортивную форму и получить достаточную игровую практику в не столь конкурентной среде, как Челси.

Сам Михаил в конечном итоге согласился, что для развития его карьеры стоит на следующий сезон перейти в другую команду, чтобы затем иметь возможность закрепиться в составе "аристократов", с которыми у него действует контракт до 2031 года.