Йдеться про новачка ліги Ковентрі, у якому може відбутися возз'єднання Мудрика з його колишнім тренером Френком Лемпардом. Легенда збірної Англії працював у лондонському клубі на старті кар'єри Михайла на Туманному Альбіоні, пише 24 Канал.

Що відомо про можливу оренду Мудрика у Ковентрі

Клуб, який піднявся з Чемпіоншипа під керівництвом Лемпарда, перед стартом сезону хотів би посилити чотири позиції. Наставник вже зміг домовитися з босами про те, що підпише Франсіско Моуру, Фікайо Томорі і Анхеля Гомеса.

На місце лівого вінгера коуч бачить Михайла Мудрика. Він добре вивчив стиль українця, коли у 2023 році навесні очолював Челсі. У Ковентрі згодні підписати з українцем орендну угоду, але усе залежить від бажання лондонського клубу.

Чи залишиться Мудрик у Челсі

Спершу після скасування допінгової дискваліфікації Мудрик мав намір боротися за місце у Челсі і спробувати переконати тренерський штаб Хабі Алонсо включити його до заявки на новий сезон.

Проте варіант з орендою поступово став пріоритетним для клубу, адже українцю потрібно набрати спортивну форму і отримати достатню ігрову практику у не настільки конкурентному середовищі як Челсі.

Сам Михайло зрештою погодився, що для розвитку його кар'єри варто на наступний сезон перейти до іншої команди, що потім мати змогу закріпитися у складі "аристократів", з якими у нього чинний контракт до 2031 року.