Максимальная дисквалификация: Мудрику грозит худший сценарий

Отстранение Михаила Мудрика от футбола длится уже 16 месяцев. Футбольная ассоциация Англии затягивает с окончательным решением по допинговому делу игрока Челси –и это может указывать на плохие новости для украинца.

Мудрик рискует провести вне игры еще длительное время. По информации Topskills Sports UK, вполне реальным является применение в отношении футболиста наиболее жесткой санкции.

Какая дисквалификация грозит Мудрику?

Инсайдеры утверждают, что Мудрик может быть наказан на максимальные четыре года, а дисциплинарные органы не учтут его позицию относительно того, что употребление мельдония не было преднамеренным.

В таком случае вингеру останется ждать своего шанса вернуться в большой футбол еще чуть более 2,5 лет. По устоявшейся практике, дисквалификация считается от момента, когда игрок прекратил выступления и получил официальное отстранение. Для Мудрика это декабрь 2024 года.

Как Челси относится к новостям о Мудрике?

В лондонском клубе, похоже, не надеются на положительный вердикт и скорое возвращение украинца в состав. Об этом свидетельствует работа боссов Челси на трансферном рынке.

"Аристократы" приобрели на позицию Михаила уже двух перспективных игроков – Александро Гарначо и Джейми Байно-Гиттенса. Левые вингеры будут конкурировать за место в составе между собой, а украинцу будет сложно вмешаться в эту борьбу даже в случае, если его оправдают.

Есть ли возможность сократить дисквалификацию Мудрика?