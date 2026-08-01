"Он для меня как сын": бывший тренер Шахтера прокомментировал снятие дисквалификации с Мудрика

В пятницу, 31 июля, стало известно, что дисквалификация Михаила Мудрика была отменена, благодаря чему он получил разрешение вернуться на поле. Дело тянулось с конца 2024 года, когда в допинг-пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония.

Пока продолжалось рассмотрение апелляции, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило свои технические регламенты. Согласно действующим на сегодняшний день научным стандартам, обнаруженное у Мудрика количество вещества вообще не считается нарушением правил, пишет 24 Канал.

Роберто Де Дзерби о Мудрике

Как написал журналист The Times Питер Ратцлер в социальной сети X, главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби эмоционально отреагировал на оправдание украинского вингера Челси в допинговом деле.

Он для меня как сын. Он классный парень, топ-игрок. Надеюсь, в этом сезоне он сможет проявить себя после всего, что ему пришлось пережить за последние два сезона. Возможно, не в матче против Тоттенхэма, но он действительно замечательный парень,

– заявил итальянский специалист.

Де Дзерби ранее работал с Мудриком в Шахтере в течение сезона 2021/2022.

Комментарий тренера прозвучал 1 августа после товарищеского матча, в котором Тоттенхэм обыграл Челси со счетом 2:1. Накануне свою поддержку футболисту также выразил наставник "синих" Хаби Алонсо.

Что ждет Мудрика в Челси

Несмотря на юридическую победу, будущее 25-летнего Вигнера в лондонском клубе остается неопределенным. По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство Челси примет окончательное решение по игроку в течение августа. В клубе хотят тщательно оценить текущую физическую форму украинца после длительной паузы. Сейчас рассматриваются различные сценарии развития событий, среди которых не исключают и вариант с арендой игрока.