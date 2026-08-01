Поки тривав розгляд апеляції, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оновило свої технічні регламенти. За чинними на сьогодні науковими стандартами, зафіксована у Мудрика кількість речовини взагалі не вважається порушенням правил, пише 24 Канал.
Роберто Де Дзербі про Мудрика
Як написав журналіст The Times Пітер Ратцлер у соціальній мережі X, головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі емоційно відреагував на виправдання українського вінгера Челсі у допінговій справі.
Він мені як син. Він класний хлопець, топгравець. Сподіваюся, цього сезону він зможе показати себе після всього, що йому довелося пережити за останні два сезони. Можливо, не в матчі проти Тоттенгема, але він справді чудовий хлопець,
– заявив італійський фахівець.
Де Дзербі раніше працював із Мудриком у Шахтарі протягом сезону 2021/2022.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Коментар тренера пролунав 1 серпня після товариського матчу, в якому Тоттенгем переграв Челсі з рахунком 2:1. Напередодні свою підтримку футболісту також висловив наставник "синіх" Хабі Алонсо.
Що чекає на Мудрика в Челсі
Попри юридичну перемогу, майбутнє 25-річного вігнера в лондонському клубі залишається невизначеним. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, керівництво Челсі ухвалить остаточне рішення щодо гравця протягом серпня. У клубі хочуть ретельно оцінити поточну фізичну форму українця після тривалої паузи. Наразі розглядаються різні сценарії розвитку подій, серед яких не виключають і варіант із орендою гравця.